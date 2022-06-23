Автомобиль снёс мотоциклиста в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошло ДТП с участием мотоциклиста и водителя легкового автомобиля.
Авария произошла сегодня, 24 июня, на улице Ригачина в Петрозаводске. Об этом информирует читатель паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Автомобиль и мотоцикл двигались в попутном направлении. Затем автомобилист решил повернуть налево, в результате этого маневра он задел мотоциклиста, который опрокинулся.
Человек, управлявший мотоциклом, смог подняться с земли.
Момент ДТП зафиксировала камера компании «Сампо.ру».
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