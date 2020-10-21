Автомобиль ТагАЗ вылетел в кювет и опрокинулся в районе Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)

Серьезное ДТП произошло в Пряжинском районе Карелии – пожилой водитель и его пассажир оказались в больнице.

Как сообщили в полиции Пряжинского района Карелии, накануне около 09:10 на 458 км федеральной автодороги А121 "Сортавала" близ деревни Маньга 72-летний водитель автомобиля ТагАЗ не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый придорожный кювет.

Автомобиль опрокинулся, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.