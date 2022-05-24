Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на трассе в Карелии

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Водитель получил травмы в ДТП в Пряжинском районе.

Как пишут в официальном паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 24 мая в 16.08 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 19 км автодороги 86 К-10 произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

На место аварии выезжал личный состав ПЧ-67 по охране поселка Чална. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор.

По данным Госкомитета, в аварии получил травмы водитель, погибших нет.

Ранее сообщалось, тягач врезался в «Камаз» на трассе в Карелии.