Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на трассе в Карелии

Водитель получил травмы в ДТП в Пряжинском районе.
Как пишут в официальном паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 24 мая в 16.08 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 19 км автодороги 86 К-10 произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
На место аварии выезжал личный состав ПЧ-67 по охране поселка Чална. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор.
По данным Госкомитета, в аварии получил травмы водитель, погибших нет.
Ранее сообщалось, тягач врезался в «Камаз» на трассе в Карелии.
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