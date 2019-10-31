Автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии

В Пудожском районе в ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Авария произошла сегодня в 7:30 на 12 км автодороги подъезд к деревне Куганаволок. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал пассажир 1961 года рождения, которого доставили в больницу.