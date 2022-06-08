Автомобиль улетел в кювет на трассе в Приладожье Карелии

Водитель получил травмы в ДТП в Лахденпохском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 20 июня, в 15.20 на 22 км автодороги Лахденпохья–Сикапохья водитель автомобиля «Нива» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и оказался в придорожном кювете.

В результате ДТП водитель, мужчина 1957 года рождения, получил травмы.

Ранее сообщалось, в Карелии вылетел в кювет и перевернулся автомобиль с маленькими детьми.