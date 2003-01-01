Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

В Олонце легковой автомобиль съехал в магистральную канаву.

Сегодня, 9 ноября, в 05:44 возле дома № 13 по улице Молодёжной в Олонце автомобиль «Lada Priora» съехал в магистральную канаву, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия прибыли четверо пожарных и отключили аккумулятор машины. Отмечается, что розлива топлива обнаружено не было.

— Пострадавших нет, — заключили в ведомстве.

Ранее в посёлке Устье Видлицы Олонецкого района легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель, 36-летний олончанин, получил травмы.