Автомобиль ушел в неуправляемый занос на скользкой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Халтурина, в районе пересечения с Суоярвским шоссе.

В минувшую среду, 2 февраля, в 16.32 на оживленной петрозаводской трассе занесло автомобиль. ДТП произошло, когда водитель совершал левый поворот с Суоярвского шоссе на улицу Халтурина. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Судя по видео, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина ушла в так называемый «ритмический занос» по всей ширине проезжей части. Чудом избежав столкновения со стоящей во встречном направлении «легковушкой», машина наехала на снежный бруствер с правой стороны дороги и перегородила встречную полосу.

Происшествии попало в объектив видеокамеры компании «Ситилинк» запечатлела происшествие.

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