Автомобиль в Петрозаводске сбил мопед с двумя подростками

По теме
Загрузка...
На улице Мурманской произошло ДТП с участием автомобиля и мопеда, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
В четверг в 17.35 на перекрестке улиц Мурманская и Виданская 39-летний водитель "ЛадЫ Калина" при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мопеду, двигавшемуся по главной дороге.
В ДТП пострадали 16-летний водитель и его пассажир. Назначено амбулаторное лечение.
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
26.08.2018, 11:27
Аналитика
29.08.2018 16:06
Обществоведение
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
27.08.2018 10:57
Комментарии