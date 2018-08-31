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Новости. Происшествия
09:05, 31 Августа 2018

Автомобиль в Петрозаводске сбил мопед с двумя подростками

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На улице Мурманской произошло ДТП с участием автомобиля и мопеда, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг в 17.35 на перекрестке улиц Мурманская и Виданская 39-летний водитель "ЛадЫ Калина" при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мопеду, двигавшемуся по главной дороге.

В ДТП пострадали 16-летний водитель и его пассажир. Назначено амбулаторное лечение.

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