Автомобиль в Петрозаводске вылетел на тротуар, потеряв колесо

Авария произошла поздно вечером на перекрестке улиц Репникова и Антонова.

Нелепое ДТП произошло поздно вечером 11 октября в петрозаводском районе Ключевая, на перекрестке улиц Антонова и Репникова.

Два автомобиля поворачивали с Репникова на улицу Антонова. При этом водитель автомобиля, двигавшегося сзади, внезапно решил срезать угол и быстро проехал перекресток, обогнав на нем другую машину, но не вписался в поворот и вылетел на тротуар. На видео было видно, что у машины в этот момент отвалилось колесо.

Инцидент. Произошедший в 23.55 вечера, попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк».