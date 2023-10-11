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Автомобиль в Петрозаводске вылетел на тротуар, потеряв колесо

Новости. Происшествия
11:45, 12 Октября 2023
фото: © Скриншот из видео: социальный проект «Мой дом» компании «Ситилинк»

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Авария произошла поздно вечером на перекрестке улиц Репникова и Антонова.

Нелепое ДТП произошло поздно вечером 11 октября в петрозаводском районе Ключевая, на перекрестке улиц Антонова и Репникова.

Два автомобиля поворачивали с Репникова на улицу Антонова. При этом водитель автомобиля, двигавшегося сзади, внезапно решил срезать угол и быстро проехал перекресток, обогнав на нем другую машину, но не вписался в поворот и вылетел на тротуар. На видео было видно, что у машины в этот момент отвалилось колесо.

Инцидент. Произошедший в 23.55 вечера, попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк».

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