Автомобиль в результате аварии в Петрозаводске выбросило на тротуар к пешеходам (ВИДЕО)

Две машины не поделили перекресток Мелентьевой и Зайцева в столице Карелии.
Видео аварии в октябрьском районе Петрозаводска, на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева, появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария с участием двух автомобилей произошла 11 ноября в 07.28 утра. Две машины двигались во встречных направлениях по улице Зайцева, а затем Lada Largus попыталась повернуть налево, на улицу Мелентьева. В этот момент в нее врезался автомобиль Subaru Legacy, продолжавший движение прямо. Столкновение произошло на середине перекрестка.
От удара Subaru отбросило на тротуар, где в этот момент стояла пешеходы. Судя по видео, никто из людей не пострадал.
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