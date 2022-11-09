Автомобиль в результате аварии в Петрозаводске выбросило на тротуар к пешеходам (ВИДЕО)

Две машины не поделили перекресток Мелентьевой и Зайцева в столице Карелии.

Видео аварии в октябрьском районе Петрозаводска, на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева, появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария с участием двух автомобилей произошла 11 ноября в 07.28 утра. Две машины двигались во встречных направлениях по улице Зайцева, а затем Lada Largus попыталась повернуть налево, на улицу Мелентьева. В этот момент в нее врезался автомобиль Subaru Legacy, продолжавший движение прямо. Столкновение произошло на середине перекрестка.

От удара Subaru отбросило на тротуар, где в этот момент стояла пешеходы. Судя по видео, никто из людей не пострадал.