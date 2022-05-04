Автомобиль в результате столкновения вылетел с трассы в Карелии (ФОТО)

Авария произошла в Пряжинском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 368 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе Карелии произошла авария.
В 16.00 водитель автомобиля LADA совершил столкновение с автомобилем TOYOTA с прицепом. От удара LADA вылетела в кювет.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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