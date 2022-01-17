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Автомобиль влетел боком в другую машину на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:01, 18 Января 2022
фото: скриншот из видео

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Две легковушки столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

Сегодня, 18 января, в 13.26 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в Петрозаводске произошла авария с участием двух автомобилей.

Видео, попавшее на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение произошло на самом перекрестке, когда один из участников ДТП поворачивал на улицу Мурманская, а второй ехал прямо по проспекту. Перед ударом одну из машин развернуло боком — так автомобили и столкнулись.

После столкновения легковушки вновь развернуло на проезжей части. Автомобили получили механические повреждения.

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