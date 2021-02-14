Автомобиль влетел в глубокую яму на дороге Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье легковой автомобиль провалился в яму, которую вырыли рабочие.

В поселке Куркиёки автомобиль провалился в яму на дороге. Как сообщает паблик "Лахденпохья- Навсегда!", углубление в земле выкопали рабочие в процессе ремонта трассы.

"В ходе проведенных в поселке Куркиеки работ по строительству новой дороги создалась аварийная ситуация - в разрытую яму влетела легковая автомашина. Работы по строительству дороги проводит организация, выигравшая подряд, - ООО "Автодороги - Питкяранта". На данный момент машина уже изъята из канавы. Стоит обратить внимание на дорожный знак "Въезд запрещён", установленный на улице, где идут работы. Движение под этот знак является нарушением правил", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобиль вылетел в кювет на дороге в Сортавалу.