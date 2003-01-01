Автомобиль влетел в припаркованные машины на улице в Петрозаводске

Авария из-за маневра одного водителя произошла на улице Краснофлотская.
Вечером 3 октября легковой автомобиль влетел в две припаркованные машины на улице Краснофлотская в Петрозаводске. Видео аварии было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».
Все произошло в 20.50 вечера. Своя по записи с камеры наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», инцидент случился на перекрестке улиц Кутузова и Краснофлотская.
Легковой автомобиль быстро выехал с улицы Кутузова на Т-образный перекресток и не вписался в поворот. В процессе разворота он врезался в две припаркованный у противоположного тротуара улицы Краснофлотская машины.
Удар пришелся в боковую часть автомобиля. Позже на месте аварии работали медики. Подробности инцидента уточняются.