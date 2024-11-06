Автомобиль влетел в столб на оживленной магистрали Петрозаводска

Авто выехало за пределы проезжей части на проспекте Невского, водитель и пассажиры скрылись.

Авария с участием одного автомобиля произошла сегодня, 7 ноября, в 3.37 ночи возле дома № 46 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, возле пересечения с улицей Машезерская.

Происшествие попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Легковой автомобиль, двигавшийся по проспекту вверх, в сторону улицы Мерецкова, вылетел на газон и врезался в дорожный знак возле пешеходного перехода.

После аварии из него вышли водитель и пассажиры и спешно скрылись с места ДТП. Позже к оставленной машине подъехал экипаж ДПС, а затем поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе.