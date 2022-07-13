Автомобиль врезался в ограждение на трассе в Карелии и сгорел (ВИДЕО)

Уснувший за рулем водитель попал в страшное ДТП в Питкярантском районе.

ДТП произошло сегодня, 26 июля, 5.15 на 315-м километре трассы А-121 «Сортавала», в районе поворота к деревне Леппясилта в Питкярантском районе. Ее частником стал легковой автомобиль Ford. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Автомобиль двигался со стороны Сортавалы. Авария произошла на извилистом участке автодороги.

По одной из версий, водитель уснул за рулем. В районе правого поворота дороги автомобиль выехал влево на полосу встречного движения, врезался в стойку дорожного указателя и завис на отбойном брусе.

После наезда на препятствие машина загорелась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, в ДТП погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, автомобиль сгорел ночью под Петрозаводском.