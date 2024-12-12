Автомобиль врезался в столб в районе Петрозаводска

Информацию опубликовали в местном паблике.
Серьезная авария произошла 11 декабря в 21.14 на улице Краснофлотской, в районе пересечения с улицей Советская. Видео компании «Ситилинк» опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелия».
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Судя по кадрам, один из участников ДТП пересекал перекрёсток по улице Советская на второстепенная дороге. Легковушка выехала на середину перекрестка и остановилась. В этот момент второй участник аварии двигался по улице Краснофлотской в прямом направлении со стороны Октябрьского проспекта по главной дороге.
Водитель уходил от столкновения и совершил опасный маневр влево. Затем он выехал на полосу встречного движения, на угол перекрёстка, и врезался в опору уличного освещения. Механического контакта с первым автомобилем не было.
Опора уличного освещения и транспортное средство второго участника ДТП получили механические повреждения.
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