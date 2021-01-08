Автомобиль вспыхнул на стоянке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пожар произошел в машине, припаркованной во дворе жилого дома на улице Гвардейская.

Инцидент произошел 7 января в 20.13. Автомобиль "ГАЗ-3110" загорелся у дома №27 по улице Гвардейская, пишет ДТП ПТЗ. Возгорание началось в моторном отсеке машины.

Водитель, автомобиль которого стоял рядом с загоревшейся машиной, успел отогнать свое авто на безопасное расстояние.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пожар. По сообщению МЧС Карелии, для тушения пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (9 человек, 2 единицы техники).

Происшествие запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".

Ранее пожарные эвакуировали 9 человек из горящего дома в Петрозаводске.