Автомобиль вспыхнул в поселке на юге Карелии

Машина загорелась в Олонецком районе республики.
Автомобиль загорелся накануне в посёлке Ильинский Олонецкого района Карелии. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 июня. Информация о возгорании автомобиля поступила в 17.49.
Автомобиль потушили местные пожарные. Пострадавших в результате происшествия не было.
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