Автомобиль вспыхнул в поселке на юге Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Машина загорелась в Олонецком районе республики.

Автомобиль загорелся накануне в посёлке Ильинский Олонецкого района Карелии. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 июня. Информация о возгорании автомобиля поступила в 17.49.

Автомобиль потушили местные пожарные. Пострадавших в результате происшествия не было.