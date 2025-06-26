Автомобиль вспыхнул в спальном районе Петрозаводска

Машина загорелась 6 июля на Древлянке.
Автомобиль загорелся сегодня, 6 июля, в петрозаводском районе Древлянка. Соответствующее видео появилось в тг-канале «Карельский дворик».
Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, произошло возгорание заброшенного автомобиля в одном из дворов. Пострадавших на пожаре не было.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 21.14 вечера. В тушении пожара были задействованы 4 человека на 1 единице техники.
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