Автомобиль вспыхнул в спальном районе Петрозаводска

Машина загорелась 6 июля на Древлянке.

Автомобиль загорелся сегодня, 6 июля, в петрозаводском районе Древлянка. Соответствующее видео появилось в тг-канале «Карельский дворик».

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, произошло возгорание заброшенного автомобиля в одном из дворов. Пострадавших на пожаре не было.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 21.14 вечера. В тушении пожара были задействованы 4 человека на 1 единице техники.