Автомобиль вспыхнул в жилом дворе многоквартирного дома в Карелии (ФОТО)

Пожарные Беломорска боролись с охватившим машину пламенем.

Как сообщили в паблике пожарной части Беломорска, утром 9 мая в городе, во дворе дома № 15 по улице Мерецкова произошло возгорание. Сообщение о горящем автомобиле пришло на пульт диспетчера в 06.29.

Тушить горящий автомобиль УАЗ-3303 прибыли местные пожарные — 7 человек личного состава. До приезда пожарных потушить огонь пытались очевидцы. Специалисты справились с огнем максимально быстро.

В результате пожара автомобиль был серьезно поврежден, однако пострадавших нет. Причина и виновник происшествия устанавливается.