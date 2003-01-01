Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

Легковой автомобиль загорелся в Костомукше недалеко от АЗС.

Пожпар ночью 7 сентяюря произошел в городе Костомукша на севере Карелии, на АЗС, расположенной на улице Антикайнена, у дома 2/3. Там около 1.49 ночи загорелся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на площади 4 кв. метра. В МЧС предварительно назвали причину — работа электрики. О пострадавших не сообщалось.

Видео горящего автомобиля было опубликовано в группе «Антибеседка — Костомукша». На кадрах видно, что полыхающую машину пытались тушить сразу. Тем не менее, огонь охватил значительную часть автомобиля.