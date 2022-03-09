Автомобиль выбросило на тротуар в результате аварии в одном из городов Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Медвежьегорске столкновение двух автомобилей закончилось травмой одного из водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Вчера, 16 марта, в 18.41 в Медвежьегорске на улице Дзержинского произошло Д. П. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиль ГАЗ, совершая левый поворот на регулируемом перекрестке, не убедился в безопасности маневра. В результате на перекрестке столкнулись ГАЗ и двигавшийся во встречном направлении Volkswagen Polo.

От удара Volkswagen отбросило на тротуар. В результате аварии травмы получил 31-летний водитель иномарки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Впоследствии в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео инцидента. На нем видно, что Volkswagen пытался уйти от столкновения, но не успел, врезавшись в итоге в светофор на перекрестке.

Напомним, ранее 16 марта Волга» влетела в отбойник на трассе «Сортавала».