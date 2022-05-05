Автомобиль вылетел на газон в результате ДТП на оживленной магистрали в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на Древлянке.

Вчера, 5 апреля, в 7.16 утра авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Видео инцидента с камеры наружного наблюдения «Сампо» было появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, оба автомобиля совершали разворот в районе дома № 37 по Лососинскому шоссе. При этом водитель одной из машин выбрал странную траекторию разворота.

В результате аварии один из автомобилей выехал на газон разделительной полосы.

Напомним, ранее на трассе «Кола» шесть автомобилей, в том числе три грузовика, попали в массовое ДТП.