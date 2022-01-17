Автомобиль вылетел на разделительную полосу после ДТП на шоссе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Лососинском шоссе.

Автомобили столкнулись в минувший понедельник, 17 января, в 14:08 на Лососинском шоссе, в районе пересечения с улицей Березовая аллея.

Как пишет ДТП ПТЗ, легковые автомобили двигались по Лососинскому шоссе со стороны «Древлянского кольца»: один из участников ДТП - в правой полосе движения, второй - в левой. Авария произошла в момент перестроения.

От попутного касательного столкновения один из автомобилей выехал на разделительную полосу и снежный бруствер.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру».