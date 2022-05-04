Автомобиль вылетел на тротуар, уходя от столкновения с кроссовером на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Аварийная ситуация была создана в минувшую среду, 11 мая, в 8.57 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. Ее участниками стали легковой автомобиль Nissan Almera и кроссовер Skoda Kodiaq. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Авария произошла на регулируемом перекрестке, когда кроссовер совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время «легковушка» двигалась в прямом направлении.

Судя по видео, уходя от столкновения, водитель Nissan Almera предпринял маневр вправо, после чего автомобиль выехал на угол перекрестка и тротуар. К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

Опасный момент дорожной хроники города попал в объектив камеры компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее сообщалось, автомобиль в результате столкновения вылетел с трассы в Карелии.