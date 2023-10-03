Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево на трассе в Карелии

На федеральной трассе «Кола» в Кондопожском районе произошло ДТП.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили в ДТП, произошедшем 3 октября в 09.00 в Кондопожском районе вблизи поселка Сопоха

Там на 488 километре автодороги «Кола» водитель LADA Largus увел автомобиль в правый по ходу движения кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП 20-летний водитель с травмами был госпитализирован.

Напомним, сегодня утром, 4 октября, автомобиль сбил двоих пешеходов на оживленном проспекте Петрозаводска.