Автомобиль вылетел с дороги в Пряжинском районе Карелии

Иномарка съехала в кювет, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы Пряжинского района, сегодня вечером, 22 января в 18.51, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 466 км автодороги А-121 произошло ДТП: автомобиль съехал в кювет.

На месте аварии работали спасатели и ГИБДД. По информации паблика, погибших и пострадавших в ДТП нет.