Автомобиль вылетел с дороги в Пряжинском районе Карелии

Иномарка съехала в кювет, потребовалась помощь спасателей.
Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы Пряжинского района, сегодня вечером, 22 января в 18.51, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 466 км автодороги А-121 произошло ДТП: автомобиль съехал в кювет.
На месте аварии работали спасатели и ГИБДД. По информации паблика, погибших и пострадавших в ДТП нет.
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