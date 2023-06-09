Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся на севере Карелии (ФОТО)

В аварии на трассе в Костомукшу пострадали двое человек.

По информации ГИБДД Карелии, около 4 утра 11 июня на 175 километре автодороги Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша» произошло ДТП.

По предварительным данным, 38–летняя водитель автомобиля Mazda не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

В результате аварии водитель и 30-летняя пассажирка Mazda с полученными травмами попали в больницу.