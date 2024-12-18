Автомобиль вылетел с трассы «Сортавала» в Карелии

Авария произошла на дороге в Приладожье республики.
Как сообщили в 38 пожарно-спасательной части Карелии по Сортавальском округу, 19 декабря в 12.27 на пульт диспетчера поступило сообщение о ДТП на 239 километре трассы «Сортавала», в районе поселка Кортела.
На место выехал пожарный караул. Они осмотрели место происшествия и отключили аккумулятор.
Пострадавших в ДТП не было. Пожарные напомнили о необходимости выбирать скорость движения, учитывая дорожные и метеорологические условия.
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