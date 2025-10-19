Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

Пожарные сняли автомобиль с дерева в Прионежском районе, в ДТП пострадали трое человек.

Автомобиль вылетел с дороги на Пиньгубском шоссе возле Петрозаводска и повис на дереве. О ДТП сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Авария на 5 километре Пиньгубского шоссе произошла в субботу вечером, 18 октября. Информация пожарным поступила в 22:57.

В результате аварии двое человек были госпитализированы в РБ СЭМП Петрозаводска. Ещё один пострадавший отказался от госпитализации. Пожарные сняли автомобиль с дерева и отключили аккумулятор.