Автомобиль вылетел с трассы в Карелии после столкновения с большегрузом

Появились подробности дорожной аварии на трассе «Сортавала» в Карелии.
Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Лахденпохском районе в четверг, 19 декабря, в 12:20
Так, на 239 километре автодороги «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль Geely Coolray и большегруз.
В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, а 33-летней жительнице Санкт-Петербурга — водителю кроссовера, была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, на месте происшествия работали спасатели.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание