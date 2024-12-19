Автомобиль вылетел с трассы в Карелии после столкновения с большегрузом

Появились подробности дорожной аварии на трассе «Сортавала» в Карелии.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Лахденпохском районе в четверг, 19 декабря, в 12:20



Так, на 239 километре автодороги «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль Geely Coolray и большегруз.

В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, а 33-летней жительнице Санкт-Петербурга — водителю кроссовера, была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Напомним, на месте происшествия работали спасатели.