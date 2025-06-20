Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Пудожском районе

ДТП произошло на 350 км трассы «Долматово — Пудож».

Подробности рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Вчера в 16:20 по системе 112 поступило сообщение об аварии на 350 км + 300 м автодороги «Долматово — Пудож». Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» съехал в кювет и перевернулся. В машине находились два человека. Водитель от медпомощи отказался.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ-50 по охране г. Пудож, ПЧ-53, 2 АЦ, 8 человек личного состава. Специалисты провели стабилизацию автомобиля, деблокирование капота, отключение АКБ.

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