Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на трассе Петрозаводск — Суоярви

Вчера, 28 ноября, на 115-м километре автодороги Петрозаводск — Суоярви в Суоярвском районе отечественная легковушка попала в ДТП.
Как рассказали в Госкомитете по безопасности, 15:28 водитель не справился с управлением, автомобиль Лада Ларгус съехал в кювет и перевернулся.
На место аварии выехали пять пожарных из Суоярви. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор и извлекли из автомобиля газовый баллон.
В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.
