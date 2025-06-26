Автомобиль вылетел в кювет и загорелся на западе Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Двое человек пострадали в аварии в Муезерском районе.

Жёсткая авария произошла недалеко от города Костомукша на западе Карелии сегодня, 8 июля, сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.

На трассе А-137, на участке «Ледмозеро — Костомукша» автомобиль Hyundai Solaris вылетел в кювет через полосу встречного движения и загорелся. Инцидент произошел недалеко от СНТ «Кимасозеро».

Пострадали двое человек, им потребовалась помощь медиков. У моменту приезда пожарных авто догорело, но водитель и пассажир успели самостоятельно выбраться из него. Их доставили в больницу Костомукши.

Пожарные пролили место ДТП, смыв с дороги разлившееся топливо.