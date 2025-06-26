Автомобиль вылетел в кювет и загорелся на западе Карелии

Двое человек пострадали в аварии в Муезерском районе.
Жёсткая авария произошла недалеко от города Костомукша на западе Карелии сегодня, 8 июля, сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.
На трассе А-137, на участке «Ледмозеро — Костомукша» автомобиль Hyundai Solaris вылетел в кювет через полосу встречного движения и загорелся. Инцидент произошел недалеко от СНТ «Кимасозеро».
Пострадали двое человек, им потребовалась помощь медиков. У моменту приезда пожарных авто догорело, но водитель и пассажир успели самостоятельно выбраться из него. Их доставили в больницу Костомукши.
Пожарные пролили место ДТП, смыв с дороги разлившееся топливо.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание