Автомобиль вылетел в кювет на юге Карелии (ФОТО)

Авария в Пряжинском районе произошла вечером 9 июня.

В 21.36 вечера 9 июня личный состав пожарной части поселка Эссойла привлекался для ликвидации ДТП на дороге вдоль озера Сямозеро. Об этом сообщили в паблике «ОПС по Пряжинскому району».

По дороге на Кудаму, в районе деревни Чуралахта, легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

По сообщению спасателей, погибших и травмированных в аварии не было.