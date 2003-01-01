Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

ДТП произошло на автодороге «Сосновец — Летнереченский» сегодня, 6 сентября, утром.
На место ДТП выезжали спасатели поселка Летнереческий.
— В 05:40 поступило сообщение о ДТП на 10 км автодороги «Сосновец — Летнереченский» Беломорского МО. Произведен осмотр места ДТП, отключено А. Б. Автомобиль на колёсах, розлива топлива нет, — рассказали в паблике «ГКУ РК ОПС по Беломорскому округу» в ВК.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
