Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

Авария произошла в Лоцхском районе республики.
В Госкомитете Карелии по ОЖ и БН сообщили об аварии, произошедшей на 73 километре трассы Лоухи-Суоперя сегодня, 4 июля.
Сигнал об аварии возле деревни Коккосалма поступил в 15.52. Ликвидировали последствия аварии пожарные поселка Кестентга, медики и сотрудники ГАИ.
В результате аварии пострадал один человек.
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