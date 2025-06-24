Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Авария произошла в Лоцхском районе республики.

В Госкомитете Карелии по ОЖ и БН сообщили об аварии, произошедшей на 73 километре трассы Лоухи-Суоперя сегодня, 4 июля.

Сигнал об аварии возле деревни Коккосалма поступил в 15.52. Ликвидировали последствия аварии пожарные поселка Кестентга, медики и сотрудники ГАИ.

В результате аварии пострадал один человек.