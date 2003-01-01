Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии, есть пострадавшие

На трассе в Лахденпохском районе иномарка опрокинулась в кювет, травмированы два человека.
Сегодня утром, 9 февраля, в 9:10, в Лахденпохском округе произошло ДТП с пострадавшими. На 197-м километре автодороги А-121 «Сортавала», вблизи поселка Ихала, автомобиль Opel съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительной информации, водитель иномарки не учел дорожные и погодные условия, что привело к потере управления.
Как рассказали в ГАИ Карелии, в результате аварии пострадали 19-летний водитель и 52-летний пассажир автомобиля. Все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа Госавтоинспекции.
