Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Два человека пострадали в аварии в Пряжинском районе.

Как сообщили в Отряде пожарной службы Пряжинского района, спасатели, а также ГИБДД и медики привлекались для ликвидации последствий аварии на 368 километре трассы А-121 «Пряжа-Сортавала».

ДТП произошло 2 июня в районе 20.57 вечера. Автомобиль вылетел с дороги в кювет, перевернувшись на крышу.

В результате аварии травмы получили два человека.