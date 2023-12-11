Автомобиль вылетел в кювет на трассе возле города бумажников Карелии

фото: © Скриншот из видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Авария случилась в Кондопожском районе республики.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» было выложено видео последствия ДТП на трассе «Кола» в Кондопожском районе республики, возле поворота на СНТ «Пригородный».

Судя по кадрам, легковой автомобиль вылетел в кювет с проезжей части, застряв в сугробе. Машин получила механические повреждения, данные о пострадавших и причинах аварии уточняются.

Ранее очевидцы выложили в сеть последствия аварии на трассе «Кола» в районе Медвежьегорска.