Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

Авария с одной пострадавшей произошла в Пудожском районе.

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

На востоке Карелии, в Пудожском районе, на межрегиональной автодороге «Няндома-Каргополь-Пудож» сегодня, 20 сентября, произошло ДТП, сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.

На 328 километре дороги водитель легковушки не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Сообщение об аварии в пожарной части поселка Кривцы получили в 12.46. Пожарные отключили аккумулятор и вернули авто на проезжую часть.

В результате ДТП женщина-пассажир получила ушиб локтя. От госпитализации отказалась.