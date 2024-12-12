Автомобиль вылетел в кювет после столкновения на трассе в Карелии

Пожарные в Пряжинском районе пришли на помощь автомобилистам.

Днём 15 декабря в 13.09 личный состав пожарной части поселка Пряжа в составе 3 человек, а также представители полиции и медики привлекались для ликвидации ДТП на 402 километре трассы «Кола».

Как сообщили в паблике пожарной части, там столкнулись два попутно двигавшихся автомобиля. Одна из машин вылетела в кювет.

Пожарные осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор. Пострадавших в аварии не было.