Автомобиль вылетел в кювет в Костомукшском округе

Машина получила серьезные повреждения.

Серьезная авария произошла вчера на 165 км автодороги «Кочкома — граница». На месте аварии работатли спасатели из поселка Ледмозеро. Информацию об этом сообщили в паблике «АНТИБЕСЕДКА-КОСТОМУКША».

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Как сообщили в ведомстве — пострадавших в аварии нет. Транспортное средство получило повреждение.

Пожарные отключили аккумуляторную батарею и посодействовали в постановке автомобиля на колёса и транспортировке из кювета на дорогу. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.