Автомобиль вылетел в кювет в Пудожском районе

Сегодня около 13:50 поступило сообщение о ДТП в 1 км от д. Киково, на автодороге «Долматово — Пудож».
Автомобиль съехал в кювет. Предположительно, разлилось топливо, рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности.
В 13:56 на место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-50 по охране г. Пудож, 1 АЦ, три человека личного состава. По прибытию в 14:16 специалисты провели разведку: осмотр места ДТП, стабилизация транспортного средства. Установлен розлив антифриза.
Пострадавших в аварии нет. Как отметили в Госкомитете, климатические условия на дороге — гололед, — 8.
