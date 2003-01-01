Автомобиль вылетел в кусты на проспекте в Петрозаводске

Подробнее о том, за счет чего за эти восемь лет Карелия смогла выйти из статуса хоть и красивой, но бедной крестьянки с протянутой рукой и превратилась в полноценную бизнес-леди, мы попросили рассказать вице-премьера по экономике Олега Ермолаева. Читайте ИНТЕРВЬЮ для «Столицы на Онего».

Кроме того, Карелия занимает 17-е место по инвестиционной привлекательности в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Напомним, еще в 2017 году республика занимала лишь 56 место в этом рейтинге. И все это несмотря на кризисы, ковид, санкции, смену вектора на Восток, СВО и высокую ключевую ставку для бизнеса.

Карелия заняла третье место на Северо-Западе по росту инвестиций. Впереди только Ленинградская и Вологодская области. Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие этого года увеличились на 20,5% по отношению к 1 полугодию 2024 года и составили 42,8 млрд рублей.

