Автомобиль взорвался при пожаре в Олонце

В Олонце вечером 20 ноября произошел пожар, в результате которого полностью сгорел автомобиль.
Как сообщили в Госкомитете по безопасности, информация о пожаре поступила спасателям в 23:35.
На улице Речной вспыхнул автомобиль. На место происшествия выехали семь пожарных. Во время тушения взорвался бензобак машины, взрыв полностью уничтожил транспортное средство.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня и спасти рядом стоящий жилой дом.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
