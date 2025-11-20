РЕКЛАМА
Курс на перемены: бизнес-старт для участников СВО в Карелии
20 ноября, 12:10 Статьи
Стоит как самолет и без удобств: жители Карелии обсуждают новый автобусный маршрут в Москву
19 ноября, 16:10 Статьи
В Петрозаводске стартовали продажи в новом уютном доме в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»
19 ноября, 10:00 Статьи
Автомобиль взорвался при пожаре в Олонце

08:59

В Медвежьегорске ночью горел многоквартирный жилой дом

08:39

В Карелии у частных лиц изъяли землю бывшего аэродрома стоимостью 29 млн рублей

08:22

Жительница Петрозаводска родила ребенка до приезда врачей скорой

08:00

В карельском селе Реболы появилась передвижная русская печь «Емеля»

07:39

Карельский тайский боксер победил в полуфинале Чемпионата Европы

07:18

После аварии с лесовозом дорогу Кинелахта-Ведлозеро привели в порядок

07:00

В Карелии на берегу Ладожского озера начали создавать новый туристический комплекс

06:40

Минздрав выдал разрешение на применение двух вакцин против рака

00:07

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

В Олонецком районе прощаются с погибшим на СВО Антоном Фроловым

22:05

На севере Карелии проверили толщину льда

20:35

Из Карелии с начала года выдворено семь нелегальных мигрантов, из России — почти 20 тысяч

20:02

Глава Карелии представил меры по развитию доступного туризма на заседании комиссии Госсовета России

19:14

Снег идет: прогноз погоды в Карелии на 21 ноября

18:35

В Петрозаводске обсудили безопасность и оборону Союзного государства Россия – Беларусь

18:15

Экс-руководитель службы Кондопожского ЦБК задержан по обвинению в крупном коммерческом подкупе

17:22

Квартиры с видом на Онежское озеро в Петрозаводске продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

16:58

Брошенные машины предложили отправлять на СВО в Петрозаводске

16:25

Карелия зарегистрировала новый бренд «Карельская пастила»

16:02

В Минтрансе Карелии рассказали, смогут ли ускорить строительство моста в Приладожье

15:52

«Яндекс» начал эксперимент по изучению возможности формирования сознания у ИИ

15:37

Студентам Петрозаводского университета показали, как работают КОС Петрозаводска

15:18

Власти Карелии нашли деньги на ремонт разваливающегося моста в Муезерском районе

15:07

На севере Карелии начали добывать редкий камень для облицовки зданий

14:47

В Карелии до конца года планируют расселить 300 квартир

14:30

Ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы на Солнце размером в 80 раз больше Земли

14:06

Бывший военный комиссар возглавил петрозаводское авиаотделение Карелии

13:46

Глава Карелии объяснил, почему питкярантское панно стоит 100 миллионов рублей

13:32

Петрозаводчанка зарегистрировалась на сайте знакомств и потеряла более миллиона

13:16

Администрацию Петрозаводска обязали снести расселенный аварийный дом

12:56

Молодого петрозаводчанина задержали за мошенничество с чужими сим-картами

12:37

В России могут ввести автоматическую сдачу экзаменов на водительские права

12:36

В Карелии продолжают разыскивать пропавшую в сентябре подопечную дома-интерната

12:19

В Петрозаводске завершился образовательный курс для ветеранов «Бизнес-старт для героев»

12:15

В Петрозаводске создают дизайнерские зоны отдыха по проектам студентов

12:10

Юная автоледи спровоцировала ДТП на подъезде к Петрозаводску в Прионежье

12:01

Петрозаводская пара отметила 61 годовщину свадьбы

11:37

Карельские работодатели стали в два раза чаще предлагать обучение с нуля

11:32

78-летний пенсионер украл телефон у ребенка в Петрозаводске

11:14

Иномарка разбилась о столб на трассе в Приладожье — есть пострадавшие

11:01

Наивысшую награду Карелии вручили Ивану Сенькину посмертно

10:42

На рынок вышли первые телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией возможностей ГигаЧат

10:36

Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

10:22

Порнографические фотоматериалы с участием годовалых младенцев распространяли в Петербурге

10:21

Карелия зафиксировала нулевую месячную инфляцию в октябре

10:05

В Петрозаводске автоинспекторы помогли девушке-водителю

09:57

Перинатальный центр в Петрозаводске получит новое оборудование на 353 миллиона рублей

09:20

В Петрозаводске проводят массовые проверки водителей

08:59

Танцевальная команда из Карелии заняла второе место на Чемпионате России в Сочи

08:40

Более 230 единиц техники расчищают дороги Карелии от снега

08:20

Взрывные работы в карьере пройдут в Кондопожском районе 20 ноября

08:00

Врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при гриппе

07:40

В российском регионе предложили продавать бензин по паспорту

07:20

Цены на бензин в Карелии выросли на 14% с начала года

07:00

Два жителя Карелии погибли в ходе СВО

06:40

Врач-гастроэнтеролог назвал самые опасные продукты для завтрака

00:10
Автомобиль взорвался при пожаре в Олонце
Сегодня 08:59 Происшествия
Во время тушения взорвался бензобак машины.

фото: © Госкомитет по безопасности

В Олонце вечером 20 ноября произошел пожар, в результате которого полностью сгорел автомобиль.

Как сообщили в Госкомитете по безопасности, информация о пожаре поступила спасателям в 23:35.

На улице Речной вспыхнул автомобиль. На место происшествия выехали семь пожарных. Во время тушения взорвался бензобак машины, взрыв полностью уничтожил транспортное средство.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня и спасти рядом стоящий жилой дом.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Медвежьегорске ночью горел деревянный жилой дом.

 

