Автомобиль загорелся на оживленной магистрали Петрозаводска

Отечественная легковушка полыхала на Лесном проспекте.
Сообщения о полыхающем автомобиле на Лесном проспекте в Петрозаводске и соответствующее видео появились в воскресенье, 14 января, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Легковушка загорелась в районе площади Кукковское кольцо, напротив автозаправки.
Судя по видео, загорелся автомобиль ВАЗ. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе 19:30 вечера. О пострадавших не сообщается. К ликвидации аварии привлекались пожарные.
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