Автомобиль загорелся на оживленной магистрали Петрозаводска

фото: © Скриншот из видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / VK

Отечественная легковушка полыхала на Лесном проспекте.

Сообщения о полыхающем автомобиле на Лесном проспекте в Петрозаводске и соответствующее видео появились в воскресенье, 14 января, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Легковушка загорелась в районе площади Кукковское кольцо, напротив автозаправки.

Судя по видео, загорелся автомобиль ВАЗ. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе 19:30 вечера. О пострадавших не сообщается. К ликвидации аварии привлекались пожарные.