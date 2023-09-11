Автомобиль загорелся на парковке у гипермаркета в Петрозаводске

Огонь охватил легковушку на Кукковке.

Пожар в Легковом автомобиль на парковке у гипермаркета «Лента» сегодня, 12 сентября, попал на камеру видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, машина едва успела заехать на парковку и почти сразу задымилась. Оттуда успели выйти люди.

Все случилось примерно в 16.01, а через 9 минут приехали пожарные. Горящий автомобиль быстро потушили.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧс Карелии, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 16.05. В тушении приняли участие 8 пожарных на 2 автоцистернах. Пострадавших не было, причины пожара выясняются. По уточненным данным, в огне сгорел автомобиль Volkswagen Passat.