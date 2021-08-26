Автомобиль сгорел возле детского сада в Петрозаводске (ВИДЕО)

Подразделения МЧС потушили горящий автомобиль на Древлянке, припаркованный на стоянке между магазином и детским садом.

В Петрозаводске 26 августа загорелся автомобиль, находившийся на стоянке возле дома по адресу: бульвар Интернационалистов, 8А. Видео горящего автомобиля появилось в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Как уточнили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения были привлечены для его тушения в 10.02, а уже через 8 минут пожар был потушен. Всего в ликвидации огня принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Судя по видео, огонь охватил машину практически полностью и даже успел перекинуться на соседний автомобиль, но подоспевшие пожарные вовремя сбили пламя, не дав ему распространиться еще дальше.

Ранее стало известно, что в страшной аварии под Петрозаводском погибли два человека.